Багдад, 3 декабря, 2016, 22:23 — ИА Регнум. В Багдаде (столица Ирака) взорвался заминированный автомобиль. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще около 17 получили ранения. Об этом сообщают Вести.Ru со ссылкой на местные СМИ.

Jim Gordon Взрыв заминированного автомобиля

Трагедия произошла в субботу, 3 декабря, на площади одного из центральных районов столицы.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.