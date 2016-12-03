Анкара, 3 декабря, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Турция и Российская Федерация (РФ) могут перевести торговлю на расчеты в национальных валютах. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия торгового центра (ТЦ) в Стамбуле.

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«Я предложил Путину (президент РФ Владимир Путин) следующее: давайте переведем нашу торговлю на местные валюты, — сказал глава государства. — За все, что я покупаю у вас, я буду платить в рублях, а за все, что вы покупаете у меня, вы будете производить оплату в турецких лирах».

При этом Эрдоган добавил, что Анкара предложила перейти на национальные валюты также Китаю и Ирану. Руководство этих стран приняло его предложение, отметил президент.

«Мы дали соответствующее поручение нашим центробанкам, — заявил Эрдоган. — Постараемся перевести (внешнеторговые) отношения на этот путь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2016 г. депутаты Европарламента проголосовали за прекращение переговоров о вступлении Турции в Европейской союз (ЕС), в связи с репрессиями, которым подверглись граждане Турции после попытки неудавшегося военного переворота в июле этого года.