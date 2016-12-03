Нью-Дели, 3 декабря, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Власти Ирана пригрозили руководству США «заморозить» соглашение по атому в случае продления ограничительных мер. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего выступления в Нью-Дели.

洁伟 王 Атомная энергетика

«Если они (власти США) вернутся к санкциям, мы не станем продолжать соблюдать эту договоренность», — отметил дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Сенат Конгресса США принял законопроект о продлении ограничительных мер против Исламской Республики Иран на 10 лет.

После одобрения Сената законопроект передан на подпись главе Белого дома Бараку Обаме, который, как ожидается, подпишет его до 20 января, когда у него заканчиваются полномочия.

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