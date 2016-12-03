Баку, 3 декабря, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Террориста с поясом смертника ликвидировали недалеко от торгового центра (ТЦ) «Бина» в Баку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр Министерства нацбезопасности (МНБ) Азербайджана.

Upload.wikimedia.org Пояс смертника

«В результате спецоперации … уничтожен Эмин Азизагаоглу Джами, который 3 декабря пытался взорвать пояс смертника при задержании вблизи ТЦ «Бина», — говорится в сообщении.

В Министерства нацбезопасности страны добавили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят на месте происшествия следственно-оперативные мероприятия.

Отмечается, что 28-летний гражданин Азербайджана Эмин Азизагаоглу Джами был осужден в 2007 г. за участие в террористической организации. Мужчина вышел на свободу в начале 2016 г и, по мнению следователей, снова наладил связи с террористами.