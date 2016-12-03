Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2016, 20:59 — ИА Регнум. 3 декабря на стадионе «Олимп-2» был разыгран матч 17-го тура РФПЛ между командами «Ростов» и «Зенит». Обеим командам просто необходимы очки, чтобы продолжать борьбу за чемпионство. Обе команды на ходу — победы в прошлых встречах, к тому же у «Ростова» преимущество — на этом самом стадионе они обыграли «Баварию» (Мюнхен) со счетом 3:2. Но команда из Санкт-Петербурга самая забивная в этом сезоне — 33 мяча после 16 туров — это чуть больше 2-х голов за матч в среднем.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Уже на 11-й минуте матча российский таранный форвард Артём Дзюба имел прекрасный шанс забить с 2-х метров после розыгрыша углового, но не попал в створ ворот. Затем на 16-й минуте крепкий португальский защитник «Зенита» имел возможность забить в ворота Медведева с острого угла. Всю 44-ю минуту «Ростов» провёл в атаке у штрафной петербуржцев — рейд Полоза и удар Байромяна. Во втором тайме на 59-й минуте Александр Бухаров не воспользовался выходом 1 на 1, слишком медленно он действовал. После свистка арбитра зафиксирован счет 0:0.

На данный момент команда «Зенит» находится на 2-й позиции в таблице РФПЛ, имея в своем распоряжении 35 очков после 17 туров, а «Ростов» идёт на 6-м месте с 25-ю очками.

Составы:

«Зенит»:

Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Жулиано, Юсупов, Витсель, Кокорин, Дзюба, Мак.

«Ростов»:

Медведев, Гацкан, Навас, Мевля, Терентьев, Кудряшов, Байрамян, Калачёв, Нобоа, Полоз, Бухаров.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков