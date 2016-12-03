Архангельск, 3 декабря, 2016, 20:45 — ИА Регнум.



Владимир Станулевич Свято-Троицкий собор Антониево-Сийского монастыря

Архангельская областная инспекция по охране памятников во главе с Анной Ивченко всего за 1 день выдала пакет документов с разрешением на ведение реставрационных работ липецкой кампании «Лайм ПАРК», победившей на конкурсе Министерства культуры РФ по реставрации Свято-Троицкого собора Антониево-Сийского монастыря. Дело не в личных связях или в чем-то другом, а в озабоченности руководства региона успеют ли реставраторы освоить выделенные на 2016 год средства в размере 4 млн. рублей — или они будут сняты с финансирования. По смете на этот год предусмотрены работы, которые не зависят от погоды. Всего по двухлетнему контракту выделено 14,7 млн. рублей при общей стоимости реставрации собора в 120 млн. Областным властям уже пора беспокоиться: выделит ли Минкульт РФ средства чтобы привести в порядок хотя бы главный собор монастыря, окна в котором затянуты полиэтиленом и где покоится святой преподобный Антоний Сийский — основатель обители. По некоторым данным на 2017 год ничего, кроме 10 миллионного остатка по контракту с «Лайм ПАРКОМ», на обитель не предусматривается.

В 2020 году исполняется 500 лет со дня основания монастыря святым Антонием-Сийским (1477−1556) — уроженцем двинского села Кехта. Здесь был насильно пострижен в монахи основатель династии Романовых, будущий Патриарх Филарет (1553 — 1633 гг.), отсюда ушел в 1730 году в Москву учиться Михайло Ломоносов, именем монастыря названы два евангелия — XIV и XVII века. Евангелие XVII века является уникальным произведением искусства и содержит на 930 страницах 3000 миниатюр и заставок. Монастырь был закрыт в 1923 году, на его территории были трудовая колония, дом отдыха и пионерский лагерь. В 1992 году здания были возвращены Церкви, но осенью 1992 года в Благовещенском храме произошел большой пожар, оставивший его в аварийном состоянии. С тех пор монастырь «встал на ноги» усилиями многих людей, в первую очередь бывшего настоятеля архимандрита Трифона (Плотникова) и нынешнего — игумена Варлаама (Дульского). Однако возврата морального долга и помощи со стороны федеральной власти до последнего времени не происходило.