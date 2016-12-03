Нальчик, 3 декабря, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Четыре лыжника пропали на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

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«На горе Эльбрус при спуске с горы с лыжной трассы сбилась группа из 4 человек, из-за плохой видимости и сильного снегопада, — говорится в сообщении. — Группа не зарегистрирована в установленном прядке в журнале регистрации Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда».

Отмечается, что на поиски заблудившейся группы вышли 5 человек высокогорного поисково-спасательного отряда с двумя единицами техники.

Поиски будут вестись с высоты 3800 метров, спасатели будут спускаться вниз.