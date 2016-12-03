Барселона, Испания, 3 декабря, 2016, 20:30 — ИА Регнум. 3 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Испании был разыгран исторический матч между командами «Барселона» и «Реал» (Мадрид) на стадионе «Камп Ноу». В этот вечер наблюдалось противостояние двух гениальных тренеров: Луиса Энрике и Зинедина Зидана. Обе команды подошли к матчу в лучших кондициях.

Ver en vivo En Directo «Барселона» vs «Реал»

Первый тайм прошел без голов. Второй тайм начался куда интереснее — уже на 53-й минуте матча опасный штрафной. Техничный вингер (фланговый полузащитник) «Барселоны» Неймар мягко подает мяч на дальнюю штангу, и лучший форвард мира, уругваец Луис Суарес забивает тычковым ударом головы с 2 метров. El Pistolero забивает свой 34-й мяч в 2016 году. 90-я минута, кому как не капитану «Реала» спасать свою команду? — 4-й номер «сливочных», защитник Серхио Рамос заколачивает мяч в сетку ворот соперника после стандарта — счёт 1:1. «Реал» сравнивает в самой концовке матча.

Таким образом, команда из Каталонии надежно укрепилась на второй строчке с 31очком после 14 туров, отставая от «Реала» (Мадрид) на 6 очков.

Составы команд:

«Барселона»:

Тер Штеген, Альба, Маскерано, Пике, Роберто, Гомес, Ракитич, Бускетс, Месси, Суарес, Неймар

«Реал»:

Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Иско, Ковачич, Роналду, Бензема, Васкес

Главный арбитр: Гомес Карлос Клос