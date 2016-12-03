Москва, 3 декабря, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Две женщины упали в шахту лифта заброшенного здания на улице Бауманской в Москве. Об это «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Pixabay.com Шахта лифта

«В заброшенном здании, расположенном по ул. Бауманская в г. Москве, 2 женщины без определенного места жительства провалились в шахту лифта, — говорится в сообщении. — В результате одна женщина от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медучреждение для оказания необходимой помощи».

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.