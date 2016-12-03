Махачкала, 3 декабря, 2016, 19:59 — ИА Регнум. В столице Дагестана Махачкале в ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы 5 членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в правоохранительных структурах региона.

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Спецоперация силовиков была проведена в субботу, 3 декабря, в посёлке Талги.

«По предварительным данным, в ходе проведения спецоперации силовиками уничтожены 5 боевиков, ­ сказал источник. — Их личности устанавливаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря оперативный штаб по республике Дагестан сообщил, что в дагестанском поселке Талги в пригороде Махачкалы введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики ищут боевиков и их пособников.

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