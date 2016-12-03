Власти Крыма: Решение Украины об аресте «скифского золота» ничего не значит
Симферополь, 3 декабря, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал наложенный Украиной арест на коллекцию «золота скифов», которая принадлежит крымским музеям.
«Решение суда, который наложил арест на крымские музейные экспонаты, ничего не значит, — цитирует Мурадова РИА Новости. — Они могут принимать сколько угодно провокационных решений, для юридической стороны это большого значения не имеет».
При этом вице-премьер крымского правительства добавил, что судьбу скифского золота в ближайшее время решит суд в Нидерландах.
«Там абсолютно ясная и с международно-правовой точки зрения четкая и понятная ситуация, — сказал Мурадов. — Я лично видел все договоры, которые заключены между крымскими музеями и голландским музеем».
Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Украины планируют через Интерпол объявить в розыск коллекцию «скифского золота».
Как сообщало ИА REGNUM, музеи Крыма в феврале 2014 года предоставили свои экспонаты на выставку в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После завершения выставки Украина потребовала вернуть экспонаты, заявив, что они украинские, с чем музеи Крыма как владельцы экспонатов не согласились.
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