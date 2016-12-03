Симферополь, 3 декабря, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал наложенный Украиной арест на коллекцию «золота скифов», которая принадлежит крымским музеям.

Zamunu45 Золото скифов

«Решение суда, который наложил арест на крымские музейные экспонаты, ничего не значит, — цитирует Мурадова РИА Новости. — Они могут принимать сколько угодно провокационных решений, для юридической стороны это большого значения не имеет».

При этом вице-премьер крымского правительства добавил, что судьбу скифского золота в ближайшее время решит суд в Нидерландах.

«Там абсолютно ясная и с международно-правовой точки зрения четкая и понятная ситуация, — сказал Мурадов. — Я лично видел все договоры, которые заключены между крымскими музеями и голландским музеем».

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Украины планируют через Интерпол объявить в розыск коллекцию «скифского золота».

Как сообщало ИА REGNUM, музеи Крыма в феврале 2014 года предоставили свои экспонаты на выставку в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После завершения выставки Украина потребовала вернуть экспонаты, заявив, что они украинские, с чем музеи Крыма как владельцы экспонатов не согласились.

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