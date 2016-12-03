Окленд, США, 3 декабря, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния в ночном клубе произошел пожар, в результате которого погибли, по меньшей мере, 9 человек. Об этом передает ВВС со ссылкой на представителей местной полиции.

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Трагедия произошла в пятницу, 2 декабря, в городе Окленд.

«Пожар произошел в ночном клубе около 23:30 по местному времени, во время вечеринки художников, — говорится в сообщении. — Пока многие присутствовавшие на мероприятии в клубе не найдены и их местонахождение неизвестно».

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы города.