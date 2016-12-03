В Алеппо боевики сбили самолет сирийских ВВС
Алеппо, Сирия, 3 декабря, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Члены террористических группировок, удерживающие восточные кварталы города Алеппо, сбили самолет сирийских Военно-воздушных сил. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.
Freedom House
Сирийские боевики
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу, 3 декабря, недалеко от военного аэродрома Нейраб.
Членам экипажа боевого воздушного судна спастись не удалось.
Ответственность за крушение самолета пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, действующих в Сирии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2016 г. сирийская армия начала наступление на город Алеппо, которое может обернуться окончательным освобождением населенного пункта от террористов и контролируемых ими группировок мятежников.