Алеппо, Сирия, 3 декабря, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Члены террористических группировок, удерживающие восточные кварталы города Алеппо, сбили самолет сирийских Военно-воздушных сил. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Freedom House Сирийские боевики

По предварительным данным, инцидент произошел в субботу, 3 декабря, недалеко от военного аэродрома Нейраб.

Членам экипажа боевого воздушного судна спастись не удалось.

Ответственность за крушение самолета пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, действующих в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2016 г. сирийская армия начала наступление на город Алеппо, которое может обернуться окончательным освобождением населенного пункта от террористов и контролируемых ими группировок мятежников.