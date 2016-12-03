Киев, 3 декабря, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Амбиции главы Российской Федерации (РФ) Владимира Путина не «ограничатся» восточной Украиной. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью канадскому телеканалу CBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам бывшей украинской военнослужащей, если страны Запада не попытаются помешать Кремлю, произойдет «полномасштабное вторжение России», а Москва «дойдет до Великобритании».

При этом Савченко добавила, что она готова служить Украине в любом качестве — солдата, политика или президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в 2014 г. после того, как Донбасс восстал против государственного переворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции (АТО)» в Донбассе и направили против мирных жителей региона военную технику, армию и карательные батальоны.

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