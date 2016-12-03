Киев, 3 декабря, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Бывшая военнослужащая Надежда Савченко готова стать президентом Украины в случае, «если будут хорошие творческие идеи». Об этом сама народный депутат от фракции «Батькивщина» заявила в интервью телеканалу CBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я не хочу быть президентом, — отметила бывшая украинская военнослужащая. — Я предпочитаю летать».

При этом Савченко добавила, что если будут хорошие творческие идеи, способные привести к позитивным изменениям, то она могла бы стать тем главой государства, «который воплотит их в жизнь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена к 22 годам колонии в РФ за пособничество в убийстве 2-х российских сотрудников СМИ. Женщина должна была в настоящее время находиться в одной из колоний РФ, но была помилована указом президента РФ Владимира Путина.

Вернувшись на Украину, Савченко оказалась в центре внимания общественности и СМИ. 31 мая она дебютировала в парламенте Украины, произнеся речь, которую депутат завершила исполнением гимна страны.