Ставрополь, 3 декабря, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 6 человек. Об этом, как передают Вести.Ru, рассказал представитель регионального МЧС Олег Дегтярев.

26.mchs.gov.ru ДТП

ДТП произошло в субботу, 3 декабря, на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Грачевском районе.

«В аварию попал микроавтобус Mercedes, — говорится в сообщении. — На нерегулируемом перекрестке его водитель не уступил дорогу Opel, двигавшемуся по главной дороге».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и детали ДТП.