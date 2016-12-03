Сыктывкар, 3 декабря, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Л-410, принадлежащий АО «Комиавиатранс», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Республике Коми. Об этом сообщает в субботу, 3 декабря, Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Kanfuziy Самолёт Л-410

«Самолет Л-410 (…), выполняя рейс № 24 по маршруту Вуктыл-Сыктывкар, взлетая с аэропорта г. Вуктыл выкатился за пределы взлетной полосы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент взлета на борту воздушного суда находились 8 человек (2 члена экипажа и 6 пассажиров). В результате инцидента никто не пострадал.

По факту авиационного происшествия с воздушным судном Л-410 проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.