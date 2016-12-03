Минск, 3 декабря, 2016, 16:59 — ИА Регнум. «Директора минского Торпедо без объяснений принудительно выслали из Белоруссии», — сообщает сайт tarpeda.org.

Http://tarpeda.org.hotei.neolocation.net Директора минского Торпедо без объяснений принудительно выслали из Белоруссии

Минский футбольный клуб «Торпедо» обратился к СМИ с просьбой проинформировать общественность о случившемся: директор клуба Андрей Салангин — гражданин России, вынужден был покинуть республику после того, как его вызывали в отдел по гражданству и миграции Первомайского РУВД. Там он, сообщили в клубе, «получил постановление о принудительной высылке сроком на 5 лет».

«Вызывает обеспокоенность то факт, что гражданина союзного нам государства — Российской Федерации, директора профессионального футбольного клуба Белоруссии, входящего в Ассоциацию «Белорусская федерация футбола», без законных оснований лишают возможности работать на территории нашей страны и находиться вместе с женой и 2 несовершеннолетними детьми, которые являются гражданами Республики Беларусь. Решение ОГИМ о высылке Андрея Салангина абсолютно противоречит государственной политике Республики Беларусь, в которой развитие спорта в стране — является одним из основных направлений», — сказано в заявлении клуба.

В клубе напомнили о заслугах Салангина, в частности — привлечение им иностранных инвестиций, возрождение и повышение статуса клуба, который в следующем году будет праздновать своё 70-тилетие.

Директора клуба депортировали под конвоем и связаться с Салангиным удалось связаться только в поезде. Как сообщили в клубе, «ему не были пояснены причины такого решения и не предоставлены документы, которые бы их подтверждали».

До этого, 5 ноября во время матча с ФК «Звезда-БГУ», сотрудники милиции на стадионе РЦОР-БГУ задержали директора «Торпедо», как сообщили в клубе, «из-за просьбы объяснить причину запрета клубной атрибутики на стадионе» с составлением протокола за неисполнение законных требований представителей правоохранительных органов.

«Однако на сегодняшний момент правонарушение еще не вступило в силу, поскольку было обжаловано, — отметили в ФК «Торпедо». — Таким образом отдел по гражданству и миграции не имеет законных оснований для принятия постановлений о принудительной высылке».

Как сообщало ИА REGNUM, в прежние годы власти Белоруссии предпринимали меры для запрета на въезд в республику граждан России, в частности — журналистов, ставя при выдворении в российские паспорта соответствующие отметки. С российской стороны подобной практики не наблюдалось. Практика высылки властями Белоруссии граждан России не получила должной реакции со стороны МИД РФ.

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Недавно, 22 ноября в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров заявил заявил, что Москва давно предлагает Минску создать единое визовое пространство и «в настоящее время обсуждается проект соглашения о взаимном признании виз». Судя по заявлениям Лаврова и других чиновников по итогам заседания в Минске, вопросы депортации граждан РФ из Белоруссии не обсуждались.

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