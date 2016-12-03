Москва, 3 декабря, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Москве в одну их местных из клиник экстренно госпитализирован народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. Об этом директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил ТАСС.

Цитата из к/ф «Три тополя на Плющихе». Реж. Татьяна Лиознова. 1967. СССР Вячеслав Шалевич

«Его (актера) госпитализировали сегодня (3 декабря) из дома», — сказал источник.

При этом директор Вахтанговского театра не уточнил, с каким именно диагнозом 82-летний артист попал в больницу.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 1 декабря актер Шалевич почувствовал себя плохо прямо во время спектакля «Пристань» в Театре имени Вахтангова в Москве. Пожилому человеку в экстренном порядке вызвали «скорую помощь».

Врачи оказали артисту первую помощь и предложили поехать в больницу, но Шалевич отказался от госпитализации.