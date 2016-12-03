Москва, 3 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Для Москвы нет ничего нового в решении Конгресса США по ограничению военных контактов с Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает RT, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.

Mil.ru Совместные российско-американские антитеррористические учения. 2012

«Здесь ничего нового нет, — сказал Лавров. — Еще в прошлогоднем бюджете Пентагона содержался запрет на контакты по линии военных ведомств».

При этом министр иностранных дел РФ добавил, что договор между Москвой и Вашингтоном об избежании авиаинцидентов работает.

«К сожалению, в том, что касается не просто избежания инцидентов, а реальной координации в борьбе с терроризмом, у нас такой слаженности не наблюдается», — отметил российский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря палата представителей конгресса США приняла законопроект, запрещающий финансировать из оборонного бюджета сотрудничество с РФ в военной сфере.

Законопроект запрещает финансировать мероприятия по военному сотрудничеству, пока РФ не выполнит «ряд условий Вашингтона»: «выполнение Минских соглашений», возврат Крыма Украине и «отказ от агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины».

Читайте также: Конгресс США запрещает Пентагону военное сотрудничество с Россией