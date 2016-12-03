Москва, 3 декабря, 2016, 16:16 — ИА Регнум. 3 декабря на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве между командами ЦСКА и «Урал» был разыгран матч 17 тура РФПЛ, который завершился со счётом 4:0 в пользу московских «армейцев». Также стоит отметить, что Игорь Акинфеев сыграл свой 253-й матч на ноль в карьере, обойдя Рината Дасаева (252 матча на ноль), что делает его абсолютным рекордсменом в этом показателе за всю историю российского и советского футбола.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

Просто фантастический по скоростям матч был разыгран между командами на стадионе московских армейцев. Дела у гостей из Екатеринбурга не заладились с самого начала. Сербский инсайд Зоран Тошич отдал голевую передачу через защитников «Урала» на ивуарийского таргетмана Ласину Траоре, который забил в ближний угол голкиперу соперника Николаю Заболотному на 25-й минуте матча.

Затем неорганизованность защитников «Урала» привела ко второму голу форварда ЦСКА на 36-й минуте. На 38-й минуте опытный защитник Пабло Фонтанелло нарушил правила на молодом плеймейкере Александре Головине, и штатный пенальтист армейцев Бибрас Натхо спокойно реализовал этот пенальти, направив мяч в правый нижний от вратаря угол. Затем неудачная попытка защиты «Урала» создать искусственный оффсайд, и, как результат, Георгий Миланов и Фёдор Чалов остались позади защитников екатеринбургского клуба, и воспитанник молодежной академии ЦСКА забил свой первый гол за основной состав клуба. Во втором тайме травмированного правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса унесли на носилках на 64 минуте матча.

Напомним, что в данный момент после первого матча 17-го тура ЦСКА идёт на 3 строчке, имея в своём активе 32 очка, а «Урал» буксует на 12 строчке с 14 очками в таблице РФПЛ.

Составы:

ЦСКА:

Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Головин, Тошич, Чалов, Миланов, Траоре;

«Урал»:

Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Динга, Новиков, Коробов, Фидлер, Лунгу, Павленко, Кулаков, Павлюченко.

Голы: Траоре 25 — 1:0, Траоре 36 — 2:0, Натхо 38(пен) — 3:0, Чалов 40 — 4:0

Главный арбитр матча — Кирилл Левников.