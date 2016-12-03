Домодедово, Московская область, 3 декабря, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедове задержан подозреваемый в убийстве 8-летнего ребенка. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает Life.

Pixabay.com Убийство

Накануне мать ребенка сообщила в правоохранительные органы о его пропаже. Она рассказал, что вместе с сожителем оставила сына у подъезда, а сами они поехали на работу. Домой ребенок не вернулся. В итоге ночью пара обратилась в полицию о пропаже ребенка.

Несколько часов поисков привели к трагическому результату — тело ребенка было обнаружено возле кладбища в Домодедове.

Полиция рассматривает разные версии произошедшего.

По одной из версий убить ребенка мог сожитель его матери в ходе ссоры. Также оперативники предполагают, что в отношении ребенка были совершены насильственные действия, так как на теле обнаружены характерные следы.

Возбуждено уголовное дело. Сожитель матери погибшего ребенка задержан.