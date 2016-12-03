Москва, 3 декабря, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь США Джон Керри на встречи в Риме (Италия) передал ему очередное предложение администрации Барака Хуссейна Обамы по Алеппо. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ.

U.S. Department of State Сергей Лавров и Джон Керри

Лавров отметил, что ранее переговоры между Россией и США упирались в стремление Вашингтона всеми силами вывести из-под удара террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра», боевики которой руководят всеми террористами в Восточном Алеппо.

Однако, новые предложения, переданные Керри, идут в русле тех подходов, которые давно отстаивают российские эксперты на переговорах с США, пространно заявил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что российская сторона готова немедленно отправить в Женеву дипломатов и военных экспертов, чтобы согласовать с США совместные действия, которые обеспечат уход всех без исключения боевиков из восточного Алеппо, а также поставки гуманитарной помощи и налаживание нормальной жизни.

Российский министр особо отметил, что это должна быть не просто встреча ради встречи. На ней должны быть определены конкретные сроки решения ситуации.