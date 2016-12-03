Москва, 3 декабря, 2016, 15:05 — ИА Регнум. На российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия прибыл самолет с передовым отрядом противоминного центра Вооружённых сил России. Об это сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Mil.ru Сапёры

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что отправляет подразделения противоминного центра ВС РФ в Сирию для разминирования Восточного Алеппо, почти полностью освобожденного от террористов.

Российские саперы оснащены самым передовым противоминным оборудованием и полностью автономны. Подразделения противоминного центра ВС РФ приданы кинологи с собаками и роботизированные комплексы «Уран-6», которые позволяют проводить дистанционное разминирование.

Ранее российские саперы полностью разминировали сирийской города Пальмира, который был освобожден от террористов в результате ожесточенных боев.