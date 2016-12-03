Калуга, 3 декабря, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Памяти экипажа фронтового бомбардировщика Ил-4 (№ 9302) из состава 751 авиационного полка дальнего действия, погибшего в октябре 1942 года на территории Юхновского района Калужской области, посвятили стенд. Его торжественное открытие состоялось в здании регионального следственного управления СКР России по Калужской области. Подробности корреспонденту ИА REGNUM рассказала официальный представитель калужского регионального следственного управления Следственного комитета России Лилия Мошкова.

Форум сайта ugra.alexandrovi.ru Место гибели экипажа фронтового бомбардировщика Ил-4 (№ 9302), разбившегося в октябре 1942 года в Калужской области

По ее словам, фрагменты бомбардировщика несколько лет назад были случайно обнаружены следователем по особо важным делам Михаилом Храпченковым. Впоследствии ему удалось установить, что на Ил-4 летели пятеро бойцов 17-й авиационной дивизии дальнего действия. Это заместитель командира авиаэскадрильи, капитан Дмитрий Петрович Медведев, штурман звена, капитан Василий Иванович Гнеденко, воздушный стрелок-радист, старшина Петр Иванович Калиничев, воздушный стрелок, старший сержант Иван Гаврилович Вахотин и помощник начальника разведки авиадивизии, старший лейтенант Михаил Трофимович Горшенев.

СУ СК по Калужской области Экипаж Ил-4, разбившегося в октябре 1942 года в Калужской области

Историю экипажа фронтового бомбардировщика следователь восстанавливал из различных архивных источников буквально по крупицам. Выяснилось, что 9 октября 1942 года двухмоторный самолет под командованием орденоносца капитана Дмитрия Медведева возвращался после успешного выполнения боевого задания по бомбардировке железнодорожной станции Колодня, что в пригороде Смоленска. Однако до своего аэродрома летчики не дотянули, так как их бомбардировщик попал под огонь гитлеровских зенитчиков. Летчик Дмитрий Медведев был смертельно ранен. Самолёт потерял управление и резко вошёл в пике. Штурман Василий Гнеденко, понимая, что из-за потери высоты, он не сможет спасти машину, дал команду оставшимся в живых покинуть самолёт, после чего выпрыгнул сам. Штурман тогда не знал, что радист и офицер разведки авиадивизии погибли еще в самолете. Подбитый бомбардировщик упал на вражескую территорию в окрестностях деревни Прасковьино, где взорвался и сгорел.

Форум сайта ugra.alexandrovi.ru Капитан Дмитрий Петрович Медведев — зам. командира авиаэскадрильи 751 авиаполка 17-ой авиадивизии дальнего действия

Капитан Василий Гнеденко пробирался к линии фронта, но попал в плен к фашистам. Во вражеском плену Гнеденко находился до 26 апреля 1945 года. Несколько раз капитан Гнеденко пытался бежать, но гитлеровцы его вновь возвращали за колючую проволоку. Уже после освобождения из плена офицера восстановили в звании и зачислили в 224 авиационный полк. В 1985 году Василий Гнеденко, который проживал в городе Сызрань Самарской области, был награждён орденом Отечественной войны I степени. Впрочем, на хорошую работу бывшего военнопленного Гнеденко не брали. Он трудился разнорабочим, грузчиком, дворником. Уже пожилым его из Сызрани забрала дочь к себе в Екатеринбург, где Василий Иванович и умер.

Форум сайта ugra.alexandrovi.ru Штурман звена, капитан Василий Иванович Гнеденко

Кстати, в тот прерванный полет в октябре 1942 года спасся ещё и стрелок Иван Вахотин, которому удалось перейти линию фронта и добраться до своего полка. Погиб Иван Гаврилович 5 декабря 1942 года и захоронен в селе Федорино Боровского района Калужской области.

Форум сайта ugra.alexandrovi.ru Документы по старшему лейтенанту Михаилу Трофимовичу Горшеневу — члену экипажа Ил-4, разбившегося в октябре 1942 года в Калужской области

«На глубине около двух метров, в грунте обнаружили следы масла, запах гари, многочисленные фрагменты фюзеляжа, стойки шасси. Было трудно, земляную жижу пропускали сквозь пальцы, попадались фрагменты костей, пучки волос, застегнутые на молнию карманы куртки, фрагменты лётных очков. Нашли элементы подвесной системы от двух парашютов и удалось докопаться до 600 килограммового двигателя, пытались его поднять. Не получилось, но при этом отломился один поршень, на котором оказался номер двигателя, а он привязывается к номеру самолета. Кроме того, нашли гильзы и патроны от пулеметов. По маркировке установили, что они выпуска 1942 года, то есть самолет упал не ранее того года», — рассказал следователь Храпченков коллегам по итогам раскопок фрагментов погибшего бомбардировщика.

Форум сайта ugra.alexandrovi.ru Проводки, пряжки, кусочки кожаных ремней, резиновая оранжевая губка, куски комбенизона, застёжка молния и фрагменты костей, поднятых с места падения Ил-4, разбившегося в октябре 1942 года

Сотрудники калужского управления создали тему на одном из форумов и начали поиск. Те кто, постоянно этим занимаются и имеют свои любительские архивы, подсказали, что самолет, вероятнее всего, принадлежит 751 авиационному полку дальнего действия 17 воздушной дивизии, которая дислоцировалась в Московской области в 1941—1942 годах. Так, в поле зрения попал один из экипажей, который не вернулся с боевого задания 30 октября 1942 года. Далее уже даже установили их родственников летчиков с того бомбардировщика, которые проживали на Украине и в Ленинградской области. Родственники из Ленинградской области привезли фото одного из членов экипажа и сообщили, что он в октябре 1942 года остался жив, спасся.

Форум сайта ugra.alexandrovi.ru Винт самолета Ил-4 разбившегося в октябре 1942 года в Калужской области

В конце 2014 года через Главное следственное управление СКР поиски вышли на Министерство обороны и далее — на военный архив в Подольске, где калужанам выдали копии документов, фотографии членов экипажа.

Форум сайта ugra.alexandrovi.ru Поршни самолета Ил-4 разбившегося в октябре 1942 года в Калужской области

7 мая 2015 года на Поле Памяти в Юхновском районе Калужской области со всеми воинскими почестями в братской могиле были захоронены найденные останки военных летчиков. А следователь Михаил Храпченков за проведенную работу был награжден медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

СУ СК по Калужской области Поле Памяти в Юхновском районе Калужской области, где похоронены останки экипажа Ил-4, разбившегося в октябре 1942 года

Напомним, дальний бомбардировщик Ил-4 относится к числу наиболее известных самолетов Второй мировой войны. Построенный в тысячах экземпляров, он участвовал во всех важнейших операциях на советско-германском фронте, в налетах на военные и промышленные центры рейха и его союзников.

Ил-4 для своего времени обладал хорошими летными характеристиками. Ил-4 является дальнейшим развитием самолета ДБ-3. Его концепция, впервые сформулированная авиаконструктором Сергеем Владимировичем Ильюшиным в 1933 году, для того периода была революционной. Предвидя в скором будущем рывок в развитии истребителей, Илюшин дерзнул совместить в проекте своего бомбардировщика, как казалось, невозможное: большую дальность полета с большой скоростью.

СУ СК по Калужской области Экспонаты стенда, посвященного памяти экипажа Ил-4, разбившегося в октябре 1942 года в Калужской области

В конце августа 1936 года бомбардировщик Ильюшина был принят на вооружение и запущен в серийное производство. Но в те годы события в авиационном мире развивались очень быстро, и военно-политическое руководство СССР уже ставило перед конструкторами новые задачи. Страна готовилась к войне и потребность в боевых самолетах стала исчисляться уже не в тысячах, а в десятках тысяч единиц. Активные работы по модернизации самолета ДБ-3 развернулись в 1938 году.

Война выявила новые задачи ДБ-3Ф. В марте 1942 года бомбардировщик получил новое имя — Ил-4.