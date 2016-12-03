Москва, 3 декабря, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ.

NASA Южные Курилы. Снимок из космоса

В ходе переговоров Лавров назвал основные условия для решения территориального спора вокруг островов Курильской гряды между Российской Федерацией и Японией. Первым условием для решения этого спора является заключение мирного договора между Россией и Японией.

Лавров пояснил, что президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подтверждал, что Россия как государство — продолжатель Советского Союза привержено японо-советской декларации 1956 года.

«Ясно, что если дело дойдет до реализации декларации 1956 года, придется согласовывать много деталей о том как, каким образом изложенные шаги могут осуществляться. Как неизменной остается последовательность, которая в этой декларации изложена, а именно первым шагом перед всем остальным является подписание мирного договора», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также он отметил, что Москва и Токио имеют ряд совпадений в вопросе заключения мирного договора, но завышенных ожиданий в этом вопросе быть не должно.

По словам Лаврова, самым главным совпадением является четко выраженное стремление лидеров России и Японии к нахождению взаимоприемлемой развязки, которая обеспечивала бы интересы и России, и Японии и была бы принята общественностью обеих стран.

В целом, это дело требует «унылой, кропотливой, постоянной работы», констатировал Лавров. Всему этому крайне не способствует эмоциональное нагнетание этой темы в СМИ, либо в конфронтационном ключе, либо в русле завышенных ожиданий немедленного прогресса, подчеркнул министр.