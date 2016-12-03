Калуга, 3 декабря, 2016, 14:03 — ИА Регнум. 42 калужских ветерана Великой Отечественной войны, участвовавших в обороне Москвы, в эти дни получат персональные поздравления с 75-й годовщиной Битвы под Москвой от Президента РФ Владимира Путина. Об этом, 3 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России». Поздравления участникам Битвы под Москвой

По ее словам, в случае если почтальоны не застанут ветеранов дома до 5 декабря, повторная доставка поздравлений будет проводиться в течение месяца неоднократно. При необходимости поздравление будет доставлено ветерану на новый адрес в пределах страны.

В России планируется вручить 5 тысяч поздравлений Владимира Путина участникам Битвы под Москвой. Персональные поздравления президента Российской Федерации уже поступили в 68 регионов России, в которых проживают ветераны, награжденные медалью «За оборону Москвы».

Напомним, историческая Битва под Москвой — первая стратегическая операция Второй мировой войны, развеявшая миф о непобедимости немецко-фашистской армии. В результате операции удалось отразить натиск противника, защитить столицу Советского Союза и отбросить от неё врага.

Эта победа была достигнута благодаря превосходству советского военного искусства, массовому героизму и трудовым усилиям всего народа. Символом несгибаемого мужества стал подвиг 28 героев-панфиловцев. В 1965 году Москве было присвоено почётное звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».