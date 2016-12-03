Москва, 3 декабря, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности крушения космического корабля «Прогресс МС-04». Об этом сегодня, 3 декабря, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в космической отрасли.

NASA Старт ракеты

Напомним, первоначально выдвигалась версия о том, что нештатно сработала третья ступень ракеты-носителя «Союз-У». Выдвигались предположения, что произошла прогарка камеры сгорания или сварной шов был ненадлежащего качества. Возможно была ошибка при сборке ракеты.

Однако, после обработки телеметрических данных до 383-й секунды полета, стало ясно, что ракета-носитель отработала в штатном режиме. Авария произошла после того, как «Прогресс» отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Космический грузовик вышел из штатного режима и через некоторое время разрушился.

Как ранее сообщало иа регнум, «Прогресс МС-04» потерпел крушения вечером 1 декабря. Большая часть обломков корабля сгорела в плотных слоях атмосферы. Мелкие обломки упали в безлюдной гористой местности Тувы.

«Прогресс» должен был доставить на Международную космическую станцию необходимые грузы, среди которых оборудование для научных экспериментов.