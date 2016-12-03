Москва, 3 декабря, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам провести оценку ситуации с заработной платой. Соответствующее распоряжение Медведева опубликовано сегодня, 3 декабря, на сайте правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сообщается. Что Медведев дал поручение Минобороны, Минэнерго, Минпромторгу и ряду других министерств и ведомств проработать и принять меры по погашения долгов по заработной плате. Срок принятия мер — до 25 января 2017 года.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что правительство России рассчитывает сократить задолженность по зарплате.

Напомним, по состоянию на октябрь 2016 года общая задолженность по зарплате в России составила 3 млрд 658 млн рублей. Такие данные предоставил Росстат. При этом в апреле 2016 года сумма задолженности составляла 4,47 млрд рублей.