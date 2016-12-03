Вашингтон, 3 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп пожелал президенту Филиппин Родриго Дутерте удачи в борьбе с наркоторговлей. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает телеканал CNN.

Office of the President of the Philippines Родриго Дутерте

Сообщается, что Трамп и Дутерте провели телефонный разговор, который продлился порядка 10 минут.

По словам специального помощника Дутерте Бонго Го, избранный президент Трамп пожелал президенту Дутерте успехов в кампании по борьбе с наркотиками.

Также в рамках беседы лидеры двух стран обменялись приглашениями посетить США и Филиппины. Кроме того, Трамп выразил намерение посетить саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который Филиппины проведут в 2017 году.

Этот разговор резко контрастирует с тем, что о Дутетрте говорила администрация действующего президента США Барака Хуссейна Обамы.

Дело в том, что Дутерте пришел к власти на Филиппинах благодаря своему обещанию бескомпромиссно бороться с наркоторговлей. Свои предвыборные обещания Дутерте решил сдержать.

В стране была организована настоящая охота на наркоторговцев и их клиентов. Полиции было разрешено отстреливать наркодилеров без суда и следствия. Более того, были сформированы специальные народные дружины, которые также получили право отстреливать наркоторговцев и их клиентов.

Всего за несколько недель начала антинаркотической кампании было убито около 2 тысяч человек, за несколько месяцев свыше 3,5 тыс. человек. К августу 2016 года, по заявлениям властей страны, около 600 000 наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми в ходе антинаркотической кампании правительства.

Действия властей Филиппин вызвали жесткую критику ООН, США и Евросоюза за нарушения прав человека. Но Дутерте решил не церемониться и в самых грубых выражениях сказал то, что он думает о президенте Обаме, генеральном секретаре ООН Пан Ги Муне и других критиковавших его лидерах.