Краснодар, 3 декабря, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Отставка губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ближайшее время, скорее всего, не грозит. Придя на место бессменно руководящего краем в течение почти 15 лет Александра Ткачева, Кондратьев планомерно и достаточно успешно начал избавляться от старой команды управленцев и формировать «свою команду». Только за первый год у руля краевой администрации новый глава сменил восемь из девяти заместителей губернатора, которые работали при Ткачеве. Не обошлось без кадровых перемен и на местном уровне: главы сменились в семи городах. Кроме того, поменялось и руководство в самой кубанской столице и городе Новороссийске. Прежние градоначальники после сентябрьских выборов перешли на работу в Государственную думу РФ седьмого созыва.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

Согласно данным последнего, октябрьского рейтинга влияния глав Российской Федерации, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибавил семь пунктов и поднялся на 8-е место, оставшись в первой двадцатке лидеров рейтинга с очень сильным влиянием. Как отмечают эксперты, на этом сказался не только удачный перенос сроков проведения Инвестиционного форума в Сочи с сентября на февраль (решение было принято правительством РФ), но и укрепление позиций Кондратьева в регионе на фоне ухода части старой управленческой команды. Свидетельствуют высокие позиции губернатора Кубани в рейтинге и о хороших отношениях с Кремлем.

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Главный политический плюс губернатора, по мнению депутата Заксобрания Краснодарского края Николая Петропавловского, в том, что он дал понять элитам, что «неприкасаемых нет».

«Считаю, что губернатор смог собрать команду, об этом свидетельствует отсутствие провалов, которые неминуемо бы случились в сложнейших экономических условиях образца Кубани 2016 года, если бы команды не было», — добавил парламентарий.

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Озвученные на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в день назначения Кондратьева врио губернатора Кубани (22 апреля 2015 года — прим. ИА REGNUM), планы, в числе которых дальнейшее экономическое развитие региона, улучшение социального обеспечения населения, его финансового, материального благополучия, новый руководитель субъекта начал реализовывать с первых же дней своего губернаторства. Номером один в числе своих задач на новом посту Кондратьев видел создание в сфере сельского хозяйства финансово-экономических условий для всех, начиная с фермера и заканчивая крупными агрохолдингами, для выращивания, производства и реализации сельхозпродукции. Вторым аспектом значился санаторно-курортный бизнес. Далее была озвучена и необходимость продолжить работу с инвесторами.

В области сельского хозяйства успехи очевидны. Так, в текущем году аграриям Краснодарского края удалось побить сразу несколько рекордов. Валовый сбор зерновых в 2016 году в Краснодарском крае составил 14,7 миллиона тонн — это абсолютный рекорд за всю историю региона. Зерновых колосовых и зернобобовых культур хлеборобы собрали более 10,1 миллиона тонн при урожайности 60,2 центнера с гектара. В семи районах края урожайность зерна превысила 63 центнера с гектара. Еще один рекорд по сбору урожая — впервые в истории в закрома края удалось отправить 1 миллион 26,5 тысячи тонн риса.

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Однако и в этой сфере без трудностей не обошлось. Тянущиеся долгое время земельные проблемы фермеров вырвались наружу. Конфликт кубанских фермеров, которые обвинили крупные агрохолдинги в агрессивной политике по поглощению земель и рейдерских захватах, вышел за пределы региона. Накопившееся до предела недовольство фермеры решили донести до руководства страны и устроили тракторный марш до Москвы. К решению проблемы подключились и краевые, и федеральные власти. Помощь в разрешении ситуации также оказали и общественники ОНФ. В итоге состоялся ряд встреч, на которых фермеры озвучили свои чаяния, была создана специальная комиссия, которая в настоящее время решает спорные вопросы между фермерами и агрохолдингами. На сегодня многим владельцам земель уже удалось в суде отстоять свои наделы. Также у фермеров Кубани появился и свой защитник прав — уполномоченным в этом вопросе стал Вячеслав Легкодух.

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Еще один конфликт, ознаменовавший начало руководства администрацией Кубани Вениамином Кондратьевым, — массовые акции протеста пенсионеров, которые состоялись в начале текущего года. Пожилые граждане требовали вернуть отмененные льготы на проезд. Между тем обозреватель «ФедералПресс» Дмитрий Мирошников считает, что вряд ли инициатива об отмене транспортных льгот пенсионерам принадлежит самому Вениамину Кондратьеву.

«На мой взгляд, ситуация с массовыми протестами явилась следствием политической ошибки руководства края, которое попыталось сократить раздутые бюджетные расходы за счет малообеспеченной, но способной проявить социальную активность и сплоченность группы. Соответствующий закон, прежде чем попасть на подпись к губернатору, был принят в заксобрании региона (в том числе и коммунистами, которые активно размахивали своими флагами перед администрацией на этих протестных акциях)», — сказал Мирошников.

Однако эта проблема достаточно быстро была разрешена. После начала митингов администрация края довольно быстро признала ошибочность своего решения, компромисс был найден.

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Среди болезненных вопрос региона остаются самовольные застройки, массовые вырубки деревьев, значительный государственный долг региона. Определенные шаги Вениамин Кондратьев в их решении уже принимает, однако быстро решить эти застарелые, тянущиеся годами проблемы в один момент не удастся.

Что касается инвестиционной привлекательности Кубани, то за последний год Краснодарский край занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). В последнем из них регион расположился на первом месте, обогнав Московскую область и Крым. А кубанская столица вошла в число городов с самым высоким качеством жизни.

Напомним, 22 апреля после назначения тогдашнего губернатора Александра Ткачева на должность министра сельского хозяйства РФ временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Вениамин Кондратьев. На выборах 13 сентября 2015 года за него проголосовали 83,64% жителей края, оказав ему кредит доверия. Полномочия Кондратьева на послу главы региона истекают в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие месяц-два должен появиться список регионов, губернаторов которых нужно отправить в отставку. Займется этим вопросом подразделение, которое появится в структуре управления внутренней политики администрации президента РФ. В ранжированном списке также будет указаны регионы, где точно нет необходимости в смене главы, а также регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Попасть в черный список руководители субъектов РФ могут по трем пунктам — ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство и утрата доверия.