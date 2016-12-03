Вашингтон, 3 декабря, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Нынешний министр обороны США Эштон Картер высказался о генерале Джеймсе Мэттисе, которого избранный президент США Дональд Трамп прочит на место главы Пентагона. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 3 декабря, пресс-служба министерства обороны США.

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«Я знаю генерала Мэттиса много лет и держу его на самом высоком счету», — сказано в заявлении Картера. Также нынешний глава Пентагона подчеркнул, что приложит все усилия для плавной смены руководства в министерстве обороны США.

2 декабря, избранный президент США республиканец Дональд Трамп подтвердил, что собирается назначить генерала Мэттиса на пост министра обороны.

Чтобы Мэттис мог стать министром обороны США, Конгрессу необходимо принять новый закон, который отменил бы действующие нормы, согласно которым министр обороны не должен состоять в предыдущие семь лет на действительной военной службе.

Дело в том, что 66-летний Мэттис вышел в отставку только в 2013 году. Перед своим уходом с действительной военной службы он занимал должность начальника Центрального командования США. До этого он более сорока лет служил в морской пехоте.