Ташкент, 3 декабря, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Количество граждан Узбекистана, досрочно проголосовавших на выборах президента страны составило 117, 902 человек, — сообщает ЦИК Узбекистана.

Pixabay.com Флаг Узбекистана

Сегодня, 3 декабря перед голосованием на выборах главы Узбекистана объявлен день, во время которого запрещаются публикации в СМИ в пользу того или иного кандидата, убраны агитационные плакаты и постеры, самим кандидатам в президенты запрещено проводить выступления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об участии в выборах президента Узбекистана заявили все партии страны.

От Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинут исполняющий обязанности президента республики, премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.

Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря, избирательная кампания началась 9 сентября. С 30 сентября по 20 октября прошла регистрация кандидатов.

Президент Узбекистана должен быть избран на пятилетний срок.