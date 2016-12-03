Москва, 3 декабря, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Банк России прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что с его счетов хакеры похитили 2 млрд рублей. Соответствующее заявление сделала сегодня, 3 декабря, представитель пресс-службы Центробанка Екатерина Потапова.

Pixabay.com Кибератаки

Она подтвердила, что Банк России действительно терял средства от кибератак, но западные СМИ подали информацию о похищении денег в неправильном ключе.

Потапова подчеркнула, что не стоит увязывать сообщение ФСБ России от 2 декабря о готовящихся кибератаках на российские банки и публикации американского телеканала CNN о том, что со счетов Банка России якобы похищены 2 млрд рублей.

Представитель Центробанка пояснила, что эти деньги не были похищены в ходе одного кибернападения. Речь идет о многочисленных атаках хакеров, которые продолжались в течение всего 2016 года.

«Как-то получилось, что в общественном сознании сложилось заявление ФСБ и вот эта сумма — 2 млрд рублей. Как будто бы одномоментно откуда-то пришли и два миллиарда рублей вывели. Атаки фиксируются все время. За 2016 год их было большое количество. Речь идет о деньгах банков и клиентов», — сказала Потапова.

Напомним, ранее сегодня телеканал CNN со ссылкой на заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артёма Сычёва сообщил, что со счетов ЦБ хакеры якобы похитили 2 млрд рублей.