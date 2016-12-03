Кызыл, 3 декабря, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Обломки космического корабля «Прогресс МС-04» обнаружены на территории Тувы в 120 километрах западнее Кызыла. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Туве.

17.mchs.gov.ru Фрагмент ракеты на месте падения

Сообщается, что местный житель Улуг-Хемского района сообщил спасателям о том, что обнаружил металлический предмет круглой формы в 15 километрах от села Эйлиг-Хем в местечке Тос-Тевек.

Выехавшая на место оперативная группа пожарного гарнизона сообщила, что в указанном месте найден предмет в виде сферы диаметром 90 сантиметров.

Напомним, «Прогресс — МС-04» должен был быть выведен на расчетную орбиту ракетой-носителей «Союз-У» 1 декабря. В «Прогрессе» находился груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Однако, третья ступень ракеты-носителя дала сбой и отделилась раньше времени. «Прогресс» не смог выйти на заданную орбиту и рухнул над безлюдной гористой местностью в Туве. Большая часть его фрагментов сгорела в атмосфере. Информации о жертвах и разрушениях нет.