Китай, 3 декабря, 2016, 08:47 — ИА Регнум. В результате взрыва на угольной шахте в Китайской народной республике погиб 21 человек. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

ZHart В китайской шахте

Взрыв прогремел на угольной шахте в городе Цитайхэ (провинция Хэйлунцзян). После взрыва в шахте начался пожар.

По предварительным данным погиб 21 человек. Поиски ещё одного горняка продолжаются.

Китайская полиция уже задержала владельца шахты и трех менеджеров.

Причина взрыва устанавливается.