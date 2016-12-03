Москва, 3 декабря, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN утверждает, что некие хакеры украли со счетов Банка России два миллиарда рублей. Об этом CNN сообщает сегодня, 3 декабря, со ссылкой на заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева.

Byseyhanla Хакерство

Сообщается, что злоумышленники собирались украсть 5 млрд рублей, но службе безопасности удалось их остановить и со счетов якобы были похищены только 2 млрд рублей.

Какие именно хакеры атаковали Центробанк не уточняется.

Официального комментария Центробанка на этот счет не поступало.

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что на крупнейшие российские банки готовится мощная кибератака. При этом ФСБ подчеркнула, что в подготовке этой атаки участвуют спецслужбы ряда государств.

Серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast, отметили в ФСБ.