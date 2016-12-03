Вашингтон, 3 декабря, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Хуссейн Обама после окончания своего президентского срока может начать карьеру в цифровых средствах массовой информации и создать собственную медиакомпани. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает портал Mic со ссылкой на источники.

Official White House photostream Пора на покой

Сообщается, что после ухода из власти, Обама хочет сфокусироваться на работе в сфере цифровых СМИ. Среди вариантов рассматривает запуск ток-шоу на Neflix (поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа), сериала на комедийном сайте и другие.

По данным портала, на полях недавнего саммита АТЭС в Перу Обама конфиденциально встречался с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом, с которым обсуждал свои дальнейшие планы.

Отмечается, что Обама всерьез рассматривал вариант создания собственной медиакомпании, но вскоре охладел к этой идее.

Директор Белого дома по коммуникациям, легендарная Джен Псаки ранее заявляла, что у Обамы нет планов заниматься медиабизнесом после ухода с поста президента США. Но это же Псаки.