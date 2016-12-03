Москва, 3 декабря, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф поучаствовал в проекте по технологической проверке того, насколько предоставляемые крупнейшим российским банком сервисы и услуги адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Этот проект приурочен к Международному дню инвалидов, отмечаемому сегодня, 3 декабря, пишут «Известия».

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Помогите инвалиду!

Председатель правления Сбербанка облачился в специальный костюм Gert, разработанный в Великобритании, имитирующий инвалидность. Этот костюм разработан по заказу медицинских вузов королевства для подготовки врачей, изучения заболеваний и более эффективной диагностики. Со временем такие костюмы из-за их высокой эффективности стали использовать для проверки доступности среды.

В костюме есть такие элементы, как специальные очки, имитирующие глаукому и наушники, имитирующие глухоту.

В офисе Сбербанка Греф взял талончик, подошел к нужному окну и попросил, чтобы ему оформили кредит. В ходе ответов на вопрос сотрудника банка, Греф пояснил, что кредит ему нужен на инвалидное кресло.

Затем у Грефа уточнили сумму необходимого ему кредита и ежемесячный доход. Греф заявил, что ему необходим кредит в 100 тысяч рублей, а его ежемесячный доход — 30 тысяч рублей.

Греф не стал дожидаться оформления всех документов и снял костюм, имитирующий инвалидность. Глава Сбербанка заявил, что почти ничего не видел из того, что сотрудник показывал ему на мониторе. Кроме того, Греф заявил, что крайне плохо слышал то, что говорил сотрудник.

После эксперимента Греф попросил сотрудников Сбербанка скорректировать их работу с инвалидами.

«Я сегодня был в очках, симулирующих глаукому. Крупные цифры я видел, но я совершенно не видел монитор — видел только светлое пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения. Думаю, что обязательно нужно, чтобы сотрудники, которые работают с инвалидами, сами проводили какое-то время в этих костюмах, чтобы почувствовать на себе. Все это развивает эмпатию. Когда мы думаем, что представляем себе ощущения людей с ограниченными возможностями — это совершенно не то, что реально ощущают они», — рассказал Греф после эксперимента.

Он не уточнил, ответил ли банк согласием на просьбу выдать кредит подобному гипотетическому инвалиду.

В целом, Греф подчеркнул, что эксперимент был полезным и позволил сделать целый ряд выводов. Он пообещал создать специальный кредитный продукт для инвалидов под покупку специальных вещей, таких как коляска и других.