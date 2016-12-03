Сеул, 3 декабря, 2016, 06:59 — ИА Регнум. Оппозиция Южной Кореи в очередной раз, шестую субботу подряд, намерена вывести сотни тысяч человек на улицы Сеула с требованием отставки президента страны Пак Хын Ке, сообщает Associated Press 3 декабря.

Корейская Культурно-Информационная Служба Решительные намерения

Органы правопорядка сообщают, что число протестующих может составить около 250 тыс. человек, оппозиция обещает вывести до 1,5 млн. человек.

В официальном заявлении организаторов отмечается, что протестующие намерены «отпраздновать» объявление о начале процедуры импичмента Пак Хын Ке, которая также должна быть инициирована парламентом страны 9 декабря, после рассмотрения соответствующей резолюции.

Как передавало ИА REGNUM, «коррупционный скандал» вокруг президента Южной Кореи начался в конце октября, с расследования прокуратурой возможного незаконного участия в государственных делах подруги президента Цой Сун Силь. Скандал вызвал обрушение рейтинга президента Пак Хын Ке и массовые протесты, участие в которых каждую неделю принимали до миллиона человек. В конце ноября Пак Хын Ке согласилась на отставку. Решить судьбу президента должен парламент.