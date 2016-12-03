Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2016, 06:43 — ИА Регнум. Окружной суд Манхэттэна приговорил к 10 годам тюремного заключения «оружейного барона», 44-летнего Вирджила Флавио Георгеску, натурализованного гражданина США из Румынии, сообщает Reuters 3 декабря.

Цитата из к/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия — США — Франция Торговля оружием

Суд принял версию обвинителей, которые сообщили о результатах тайной операции агентов американской разведки, заключивших сделку с Георгеску на $17 млн под видом «колумбийских повстанцев», а также о показаниях осужденных ранее румынского военного чиновника Кристиана Винтила и бывшего итальянского парламентария Массимо Романьоли.

Версия адвокатов Георгеску, заявивших, что обвиняемый являлся «скрытым» сотрудником ЦРУ и действовал в интересах Соединенных Штатов, не нашла подтверждения.

Георгеску был задержан подразделением DEA в Черногории в 2014 году, вместе с «оружейным бароном» были задержаны Винтил и Романьоли. Европейские подельники Георгеску осуждены на четыре года лишения свободы каждый.