Новый Орлеан, США, 3 декабря, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Полиция задержала обоих подозреваемых, устроивших стрельбу в туристическом квартале Нового Орлеана в минувшее воскресенье, сообщает Associated Press 3 декабря.

Цитата из к/ф «Грязный Гарри». Реж. Дон Сигел. 1971. США Задержание преступника

«Мы дали обещание разыскать виновных и привлечь их к ответственности, и мы выполняем это обещание. Я хочу поблагодарить полицию штата Луизиана, ФБР и Департамент полиции города Лафайет за предоставление необходимых ресурсов», — заявил Майкл Харрисон, начальник полиции Нового Орлеана.

По его словам, в результате проведенной спецоперации полицейским удалось задержать первого подозреваемого, 20-летнего Кевина Мануэля в его доме в городе Лафайет, а также 20-летнего Иорданию Клея в Новом Орлеане.

Как сообщалось ранее, в результате перестрелки в туристическом «французском квартале» Нового Орлеана, которая произошла 27 ноября, ранения получили десять человек, один из раненых скончался. Погибший — 25-летний Демонтис Толивер, житель города Батон-Руж, штат Луизиана. Выжившие — семеро мужчин и две женщины, в возрасте от 20 до 37 лет.

По предварительной версии, причиной перестрелки стала давняя ссора между гражданами Клеем и Мануэлем, встреча которых в туристическом квартале произошла случайно. Молодые люди решили на месте разрешить старый конфликт, для чего пустили в ход огнестрельное оружие.