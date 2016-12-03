Москва, 3 декабря, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» будет ограничено в субботу, 3 декабря, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

«Поезд на этом участке будет следовать в челночном режиме с интервалами до 10 минут. С начала работы метрополитена в воскресенье, 4 декабря, работа Калужско-Рижской линии вернётся в обычный режим», — уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, в течение двух дней в рамках программы благоустройства будут закрыты вестибюли нескольких станций метрополитена.

До утра понедельника, 5 декабря, для пассажиров закрыты северный вестибюль станции «Нахимовский проспект», западный вестибюль станции «Кузьминки», южные вестибюли станций «Тульская», «Сходненская», «Медведково» и «Южная», а также вестибюли станций «Менделеевская» и «Севастопольская».