Пекин, 3 декабря, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выразило «обеспокоенность» в связи с изменениями в правительстве хуситов, Верховном Политическом Совете Йемена, передает Reuters 3 декабря.

Ferdinand Reus Сана. Йемен

«Мы не одобряем какие-либо односторонние действия, которые усложняют ситуацию в Йемене, и считаем, что это не выгодно для политического решения вопроса», — говорится в заявлении МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичным заявлением по поводу политических преобразований в высшем руководстве хуситов выступил спецпосланник ООН по Йемену, Исмаил Ульд Шейх Ахмед, заявивший, что перестановки в правительстве хуситов, произошедшие 28 ноября, «препятствуют урегулированию конфликта»

Сторонами конфликта в Йемене являются, с одной стороны, хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, с другой стороны — военные и ополченцы, лояльные президенту Мансуру Хади. В боевых действиях на стороне Хади официально принимает участие «арабская коалиция» во главе с Саудовской Аравией.

Попытки переговоров и мирного урегулирования конфликта, которые регулярно предпринимаются ООН, пока ни к чему не привели. Число жертв противостояния за два года превысило 10 тыс. человек, беженцами из зоны боевых действий стали миллионы.