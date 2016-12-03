Бисмарк, США, 3 декабря, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США Лоретта Линч выпустила видеообращение ко всем сторонам конфликта в Северной Дакоте, сообщает Associated Press 3 декабря.

Pixabay.com Индеец

В обращении Линч просит полицию штата и протестующих индейцев из племени сиу и примкнувших к ним защитников дикой природы «избегать насилия», и выражает надежду, что Министерство юстиции США сможет стать «медиатором» в мирных переговорах.

Сообщается, что обращение генпрокурора последовало за «ультиматумом», который губернатор Северной Дакоты Джек Далримпл объявил индейцам — до понедельника коренным американцам предписано покинуть Черепаший остров, находящийся на территории нефтяников, и отойти к прежним границам в лагерь Стэндин Рок, в противном случае полиция может применить силу.

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние индейцев и нефтяников в штате Северная Дакота обострилось после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Компания Energy Transfer Partners, ведущая строительство нефтепровода на землях племени сиу, заявила о скором возобновлении стройки, остановленной предыдущим президентом США Бараком Обамой. В ответ на это 25 ноября индейцы захватили Черепаший остров, находящийся на территории строительства.

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Конфликт в Северной Дакоте начался в августе этого года. 18 августа вождь племени сиу Дэйв Арчамболт обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой остановить строительство нефтепровода на землях его племени. Первоначально президент не внял мольбам индейцев, однако в Стэндин Рок начались акции протеста, к которым присоединились активисты движений в защиту дикой природы, звезды Голливуда Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо.

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В начале сентября на защиту племени сиу встала Организация Объединенных Наций — представители международной организации потребовали «действовать согласно ратифицированной США Декларации ООН о правах коренных народов». Вопреки требованиям ООН, Федеральный суд вынес решение о разрешении строительства нефтепровода, но военные инженеры отказались его возобновлять. Заявление военных было поддержано Министерством внутренних дел и Министерством юстиции США.

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В итоге президент Обама поддержал требования индейцев и вынес запрет на строительство, за что был назван «приемным сыном» индейского племени. Но радость индейцев была недолгой — 8 ноября на президентских выборах в США победил республиканец Дональд Трамп, консерватор, сторонник снятия ограничений с нефтяной промышленности, враг «настоящего индейца» Обамы и владелец доли в компании Energy Transfer Partners, ведущей строительство нефтепровода.