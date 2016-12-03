На Курильских островах произошло два землетрясения
Курильск, Сахалинская область, 3 декабря, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Два землетрясения с интервалом в один час было зафиксировано в районе Курильских островов, сообщили 3 декабря в Дальневосточном региональном центре МЧС России.
NASA
Остров Уруп. Вид из космоса
Первое сейсмособытие произошло в акватории Тихого океана, в 110 км к северо-востоку от Северо-Курильска. Магнитуда землетрясения составила 4,6, его очаг залегал на глубине 65 км.
Второй подземный толчок был зафиксирован на острове Уруп в 162 км к северо-востоку от Курильска на глубине 160 км. Его магнитуда составила 4,4.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.