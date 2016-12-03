Мадрид, 3 декабря, 2016, 04:39 — ИА Регнум. Жорже Мендеш, менеджер Криштиану Роналду и Жозе Моуринью, выступил с опровержением информации ряда СМИ о неуплате налогов его клиентами, сообщает Associated Press 3 декабря.

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«И Криштиану Роналду, и Жозе Моуринью выполнили все налоговые обязательства в Испании и в Соединенном Королевстве… и никогда не участвовали в судебных процессах, связанных с какими-либо финансовыми преступлениями», — говорится в заявлении Мендеша.

Кроме того, менеджер звезд футбола пообещал «принять правовые меры» против «каких-либо намеков или обвинений» в налоговых преступлениях в отношении его клиентов.

Как передавало ИА REGNUM, немецкое издание Soiegel опубликовало информацию, согласно которой ряд известных европейских футболистов, в том числе нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также тренер «Реала» Жозе Моуринью, могут быть причастны к махинациям с целью уклонения от уплаты налогов. Помимо Роналду и Моуринью, речь в публикации немецкого издания идёт о немецком футболисте Месуте Озиле, португальцах Пепе и Рикарду Карвалью, колумбийцах Хамесе Родригесе и Радамеле Фалькао.