Киев, 3 декабря, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрий Ярош будет допрошен Генпрокуратурой Украины по делу о событиях на Майдане в Киеве в январе-феврале 2014 года, сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ярош

«На сегодняшний день еще не допрошен, хотя вызывался. Сейчас у нас есть договорённость, что он будет у нас на допросе», — сообщил Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина».

Тот факт, что допрос Яроша ещё не состоялся, Горбатюк назвал «недостатком следствия». «Мы в первую очередь сосредоточены на расследовании именно преступлений и тех лиц, которые были свидетелями самых резонансных и тяжких преступлений, свидетелями убийств, свидетелями применения оружия, избиений и других эпизодов, которыми занимается наш департамент. Хотя допрос Яроша является важным», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно, что Генпрокуратура Украины вызвала на допрос президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря СНБО Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, экс-премьера Арсения Яценюка и ряд других высокопоставленных лиц в качестве свидетелей по делу о событиях на Евромайдане.

19 ноября пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Пётр Порошенко дал показания в Генпрокуратуре. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ГПУ сообщили, что допрос главы государства длился более 6 часов.