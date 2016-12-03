Москва, 3 декабря, 2016, 03:19 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что целью войны Киева является «похоронить Советский Союз в головах».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Украина воюет, чтобы похоронить Советский Союз», — заявил Порошенко. Пустой пафос. Воюя со своим народом, киевская власть рискует похоронить Украину», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

2 декабря в ходе форума, посвященного 25-летию признания Польшей независимости Украины, Пётр Порошенко заявил, что СССР не прекратил своё существование и Украина ведёт с ним войну.

В ответ на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что СССР умер 25 лет назад, президент Украины отметил: «Советский Союз не в документе и не в Беловежской пуще. Советский Союз в головах. И в этом смысле Советский Союз до сих пор не похоронен».

«И, простите, за откровенность, Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует», — добавил Порошенко.