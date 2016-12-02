Триполи, 3 декабря, 2016, 02:54 — ИА Регнум. В Триполи продолжаются вооруженные столкновения между двумя конкурирующими группировками «оппозиции», сообщает Associated Press 3 декабря.

Magharebia Ливийские боевики

Вооруженные столкновения с использованием стрелкового оружия и бронетехники третий день продолжаются в жилых районах и центре столицы Ливии, жертвами уличных боев стали не менее восьми человек. Объединенной группировке салафитов «Рада» и «Революционеров Триполи» удалось захватить здание бывшего отеля Radisson, контролировавшегося боевиками «Исламской боевой группы Ливии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также здание военных казарм.

Об участии в столкновениях сил «Правительства Национального Единства Ливии», власть которых в североафриканском государстве признана ООН и США, ничего не известно.

Известно, что к прекращению насилия в Триполи уже призвал госсекретарь США Джон Керри, напомнивший оппозиционерам, что «наше оружие — это дипломатия».

Насилие в Ливии не прекращается с момента свержения лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в 2011 году, которое произошло в результате гражданской войны и интервенции стран ЕС и США. Официально признанной властью в стране считается «Правительство Национального Единства», однако де-факто Ливия расколота на множество частей, занятых конкурирующими вооруженными группировками.

Ряд районов Ливии контролируется международными террористическими группами, такими как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).